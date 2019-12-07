اونلاين | يلا شوت (قناة مفتوحة) مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش الزمالك (هدف بن شرقي)

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يبحث فريق الزمالك عن أول انتصاراته في دور المجموعات بالنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، عندما يستضيف مساء اليوم السبت الموافق 7 / 12 / 2019، فريق أول أغسطس الأنجولي على ستاد "السلام" ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بالبطولة القارية، بعدما خسر لقاء الجولة الأولي أمام فريق مازيمبي 3-0.

موعد مباراة الزمالك ضد أول أغسطس الأنجولي KORA STAR اليوم السبت:

تنطلق أحداث المواجهة النارية بين الزمالك وأول أغسطس الانجولي اليوم السبت 7 ديسمبر الجاري على ستاد "السلام" في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بالتوقيت العالمي (جرينتش).

ويدخل الفارس الأبيض مباراة اليوم ضد أول أغسطس محتلا المركز الأخير في ترتيب مجموعته، خلف مازيمبي المتصدر بـ 3 نقاط، وزيسكو يونايتد الزامبي وبطل أنجولا ولكل منهما نقطة وحيدة، شاهد بث مباشر مباراة الزمالك اليوم علي رابط YOUTUBE بدون تقطيع وبجودة فائقة.

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تفوق زملكاوي على أندية أنجولا قبل لقاء أول أغسطس COOL KORA:

متابعة بث مباشر KORA LIVE مباريات دوري أبطال إفريقيا، حيث يصطدم فريق الزمالك مع أول أغسطس الأنجولي للمرة الأولي في تاريخ مشاركتهما الإفريقية، بينما سبق وتقابل الفارس الأبيض في 8 مباريات سابقة ضد 3 أندية أنجولية (بترو أتليتكو – أتليتكو أفياسو – كابوسكورب – انتر كلوب)، حقق الانتصار في 4 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وخسر مباراة وحيدة وسجل هدفًا وحيدًا واستقبلت شباكه 4 أهداف.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد أول أغسطس اليوم السبت 7 – 12:

تذاع مباراة الزمالك ضد أول أغسطس الأنجولي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، حيث يمكنكم متابعة البث التليفزوني الحصري لمباراة الزمالك اليوم عبر شاشة BEIN SPORTS HD 7 بتعليق (علي محمد علي)، كما يمكنكم متابعة بث مباشر YALLA SHOOT PLUS مباريات البطولة الإفريقية عبر روابط البث على موقعنا بجودة فائقة.