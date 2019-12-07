اونلاين | «يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر اليوم السبت 7 / 12 / 2019 في الدوري الإسباني live messi

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر اليوم السبت 7 / 12 / 2019 في الدوري الإسباني live messi والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خدمة البث المباشر لمباراة برشلونة نظيره ريال مايوركا، على ملعب الكامب نو، في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني "الليجا".

يدخل برشلونة اللقاء متصدراً للدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

ويبحث برشلونة عن مواصلة الانتصارات تجنبًا لأي تعثرات قد تفقده صدارة الدوري الإسباني، خاصة بعد النتائج المتذبذبة التي عانى منها الفريق الكتالوني في بداية الموسم.

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وتعد المباراة سهلة نسبيًا لبرشلونة، أمام ريال مايوركا الذي يعاني بشدة مع إحتلاله المركز الـ17، برصيد أربع عشرة نقطة.

موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا تنطلق المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بالدوري الإسباني