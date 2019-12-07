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شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر حمراء بهدفي مارسيال وراشفورد والان مع التفاصيل
السبت 7 ديسمبر 2019
حسم نادي مانشستر يونايتد ديربي مدينة مانشستر، بالفوز على مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
تقدم اليونايتد بهدفين مباغتين، عبر ماركوس راشفورد في 23 من ركلة جزاء، وأنتوني مارسيال في الدقيقة 29 من تسديدة قوية.
في الشوط الثاني، لم يفلح رجال جوارديولا سوى في تسجيل هدف وحيد في الدقيقة 85 عبر البديل نيكولاس أوتاميندي بتمريرة البديل الأخر رياض محرز.
بهذه النتيجة يتجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 32 في المركز الثالث، بينما يرتفع رصيد اليونايتد للنقطة 24 ويتقدم للمركز الخامس.
بدأ الفريقان المباراة بالتشكيل التالي:
تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:
حراسمة المرمى: إيدرسون
خط الدفاع: والكر - ستونز - فيرناندينيو - أنجيلينيو
الوسط: دي بروين - رودري - دافيد سيلفا
وفي خط الهجوم: ستيرلنج - خيسوس - بيرناردو سيلفا
مانشستر يونايتد جاء كالتالي:
دي خيا
شاو - ليندلوف - ماجواير - وان بيساكا
فريد - ماكتومناي
مارسيال - لينجارد - جيمس
راشفورد
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