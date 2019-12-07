شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يقود تشكيل برشلونة أمام مايوركا والان مع التفاصيل

السبت 7 ديسمبر 2019 يستعد برشلونة لإستضافة ريال مايوركا في الأسبوع السادس عشر صمن منافسات الدوري الأسباني "الليجا" والتي يحمل لقبها برشلونة في أخر نسختين .

وأعلن المدرب الأسباني أرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة عن تشكيل اللقاء والتي جاء كالتي :. حراسة المرمي : تير شتيجن Advertisements خط الدفاع : بيكيه -لينجليه-جونيور-روبيرتو خط الوسط : دي يونج -بوسكيتس-راكيتيتش خط الهجوم : ميسي - جريزمان-سواريز ويسعي برشلونة للفوز وإقتناص الثلاث نقاط من أجل إسترجاع صدارة الليجا مجددا من الغريم التقليدي ريال مدريد بعد فوزه اليوم علي إسبانيول بثنائية نظيفة .

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