شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: الزمالك (1)-(0) أول أغسطس.. دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره فريق أول أغسطس بطل أنجولا، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال أفريقيا. تشكيل الزمالك: محمد عواد فى حراسة المرمي محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة – حازم امام في خط الدفاع. Advertisements طارق حامد – فرجاني ساسي – احمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي في خط الوسط. مصطفي محمد في خط الهجوم. ويجلس على دكة البدلاء محمد ابو جبل – محمد عبد الشافي – محمود عبدالرازق شيكابالا – محمد أوناجم – مصطفي فتحي – محمد عبد السلام – محمد حسن. أبرز أحداث اللقاء: د16: جوووووووووول أشرف بن شرقي يتقد للزمالك بالهدف الأول

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