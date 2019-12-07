شكرا لقرائتكم خبر عن «الطبلة» تثير أزمة بين جماهير الأهلي وشركة الأمن الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتوى محمود الخطييب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، الأزمة التى أثارتها بعض جماهير الفريق الكروى، خلال مباراة الأهلى والهلال السودانى، والتى أقيمت مساء أمس الأول «الجمعة» على أرض ملعب «السلام» فى إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا، وبدأت الأزمة بعد مناوشات عديدة بين جماهير الأهلى وشركة الأمن الخاصة التى كانت تؤمن المباراة، وتواجدت بالقرب من مدرجات «التالتة شمال» والتى اعترضت على بعض الهتافات من جانب الجماهير، ورأت شركة الأمن أن بها بعض الإساءات، وبعد ذلك تطور الأمر بين شركة الأمن والجماهير، وتدخل بعض أفرادها معهم للحصول على «الطبلة» التى تستخدمها الجماهير، وهو ما زاد من غضب الجماهير تجاه مسؤولى النادى الأهلى، وذلك خلال أحداث الشوط الأول واتهمت الجماهير مجلس الإدارة بتجاهلهم خلال أزمتهم مع شركة الأمن، ورددت الجماهير بعض الهتافات المعادية لمجلس الإدارة قائلة: «يا خطيب اسمعنا.. النادى الأهلى بتاعنا» و«واحد اتنين مجلس الإدارة فين».

وهو ما جعل محمود الخطيب الذى كان حاضرًا فى المقصورة الرئيسية، يعقد جلسه مع العميد محمد مرجان المدير التنفيذى للنادى، لمعرفة أسباب الأزمة وإنهائها، كما كان يريد الخطيب التحدث مع الجماهير عبر الإذاعة الداخلية للاستاد ولكن إدارة الاستاد رفضت، ثم توجه متحاملًا على نفسه إلى الجماهير من أجل تهدئتهم، وما إن علم رئيس الأهلى بالمناوشات بين الجماهير وشركة الأمن قام بحل الأزمة، واستجابت شركة الأمن لطلب الخطيب وتركت مدرج التالتة شمال منعًا لتجدد المناوشات بين الطرفين، وهو الأمر الذى تفاعلت معه الجماهير، وأشادت بسرعة تحرك الخطيب وظلت تهتف له حتى نهاية المباراة، قائله «بيبو.. بيبو»، كما نادت على رئيس الأهلى لتحيته وبالفعل توجه لهم الخطيب مرة أخرى ليتلقى إشادتهم، ولكنه طالبهم بتشجيع الفريق والالتزام بالتعليمات الأمنية وعدم الخروج عن النص، وبالفعل استجابت الجماهير وقامت بتشجيع الفريق واللاعبين خلال أحداث الشوط الثانى، بعدما امتنعت عن التشجيع فى الشوط الأول.