شكرا لقرائتكم خبر عن «نسر الأهلي» يحلق في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بالرغم من الفوز الغالى الذى حققه الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى على نظيره الهلال السودانى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الأول «الجمعة»، على أرض ملعب استاد الأهلى فى السلام، فى إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث انتعشت آمال الفريق فى المنافسة على صدارة المجموعة الثانية، بعد الخسارة فى الجولة الأولى أمام النجم الساحلى، إلا أن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، انتابته حالة من الغضب تجاه لاعبيه، بسبب تراجع الأداء فى المباراة، خاصة فى الشوط الثانى، وتسجيل الهلال السودانى هدفا فى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، فى ظل إهدار أكثر من فرصة محقة لمضاعفة الأهداف، ووبخ المدير الفنى السويسرى اللاعبين، بسبب فقدان التركيز فى الأوقات الأخيرة من المباراة، وكاد الأمر أن يكلف الفريق فقدان الثلاث نقاط، وتوعد فايلر المقصرين بالاستبعاد من التشكيل الأساسى، خاصة أن المباريات المقبلة لن تحتمل أى تعثر، وخاصة فى البطولة الإفريقية.

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فيما تحدث المدير الفنى مع وليد أزارو وطالبه بالهدوء بعد حالة العصبية التى ظهر عليها بسبب عدم مشاركته فى مباراة الهلال السودانى، حيث ألقى بقميص التسخين على الأرض بعدما دفع الجهاز الفنى بمروان محسن فى التغيير الثالث بدلا من جونيور أجاى، وأكد المدير الفنى للاعب أن المشوار لايزال طويلاً، وأن الفرصة ستأتيه كما حدث فى مباراة بنى سويف فى كأس مصر، والتى نجح خلالها اللاعب فى تسجيل هدفين، وأكد أنه سيدخل حسابات التشكيل الأساسى فى المباريات المقبلة، ولكن عليه عدم إثارة الأزمات والامتثال لقرارات الجهاز الفنى.

يأتى ذلك فى الوقت قال فيه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إن ما حدث بين أحمد فتحى ورامى ربيعة لاعبى الفريق بعد هدف الهلال «نرفزة ملعب». كان الثنائى أحمد فتحى ورامى ربيعة، دخلا فى مشادة كلامية حادة عقب انتهاء المباراة، بسبب اتهام كل منهما الآخر بأنه سبب هدف الهلال السودانى الذى سجل فى الدقيقة الأخيرة، وكاد الأمر أن يتطور بين فتحى وربيعة لولا تدخل عمرو السولية وحسين الشحات، وقاما بتهدئة الأجواء بينهما. من جانب آخر، يستأنف الفريق تدريباته، اليوم «الأحد»، على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها الفريق، أمس، عقب مواجهة الهلال السودانى. ويستعد الأهلى لمباراة وادى دجلة، التى تقام يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات بطولة الدورى العام، ويسعى الجهاز الفنى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، لاستمرار انتصارات الفريق فى مسابقة الدورى، على أن يتم إغلاق ملف إفريقيا بشكل مؤقت.

فيما قال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، إن محمود متولى أجرى أشعة مؤخرا، أثبتت التئام تمزق العضلة الخلفية بشكل جيد. وأوضح طبيب الأهلى أن متولى سوف يبدأ اليوم الجرى حول الملعب على هامش مران الفريق، فى بداية تنفيذ اللاعب للبرنامج التأهيلى داخل ملعب التتش. وأكد طبيب الأهلى أن متولى سيجرى أشعة جديدة بعد أسبوعين، للتأكد بشكل نهائى من مدى جاهزيته للعودة من جديد للمشاركة فى المران الجماعى. كما ينتظم صالح جمعة فى مران اليوم بعد اكتمال جاهزيته من الإصابة التى اشتكى منها، والتى أبعدته عن المشاركة الجماعية فى المران مع اللاعبين.