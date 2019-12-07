شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتحفز لاستمرار انتصاراته أمام إينوجو رينجرز في الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى الفريق الكروى الأول لنادى المصرى البورسعيدى بنظيره النيجيرى، إينوجو رينجرز، عند السادسة مساء اليوم، على أرض ملعب استاد الإسكندرية، ضمن لقاءات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية.

ويسعى إيهاب جلال، المدير الفنى للمصرى، للفوز وحصد الثلاث نقاط للتربع على عرش المجموعة الأولى الذى ينافسه فيها بيراميدز، والذى فاز أيضا فى جولته الإفريقية خلال اللقاء الأول لدور المجموعات، الأسبوع الماضى، خارج الديار المصرية. وشهد المران الأخير للفريق التدريب على عدد من الجمل الخططية، وكذلك التدريب على كيفية التعامل مع الركلات الثابتة دفاعاً وهجوماً، واختتم المران بتقسيمة بطول الملعب نفذ خلالها اللاعبون كافة تعليمات إيهاب جلال، خاصةً فيما يتعلق بالضغط فى جميع أنحاء الملعب،

وكذلك سرعة التحول من الدفاع للهجوم والعكس. وأعلن مدرب الفريق البورسعيدى عن القائمة الخاصة بلقاء اليوم، وهى تضم 21 لاعباً على النحو التالى: حراسة المرمى: أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاتة، خط الدفاع: أحمد شوشة، كريم العراقى، إسلام أبوسليمة، عمر كمال، محمود حمد، بهاء مجدى، خط الوسط: عمرو موسى، مفتاح طقطق، حسن على، إيزى إيميكا، سعيدو سيمبوريه، حجاج عويس، إسلام عطية، أحمد عادل ميسى، خط الهجوم: حسين رجب، أحمد ياسر، محمود وادى، أوستين أموتو. وأعلن الموقع الرسمى للنادى البورسعيدى عن توفير أوتوبيسات مجانية لسفر مشجعى النادى الذين قاموا بتسجيل أسمائهم لحضور مباراة المصرى وإينوجو رينجرز بالكونفيدرالية عبر منافذ التسجيل خلف المدرج البحرى، حيث سيتم تجمع المشجعين اليوم من الساعة العاشرة صباحا، وذلك استعدادا للسفر إلى الإسكندرية بموجب بطاقات الرقم القومى التى تم تسجيل بياناتها الأحد واليوم.