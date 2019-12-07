شكرا لقرائتكم خبر عن مدير استاد السلام: الملعب سيظل مفتوحًا لكل الأندية رغم الاتفاق مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد العميد ممدوح راغب، مدير استاد السلام، أن الاستاد سيظل بيتًا مفتوحًا لكل الأندية المصرية في كل البطولات والمنافسات خلال المرحلة المقبلة، رغم الاتفاق الذي تم بين الإدارة ومجلس إدارة النادي الأهلي، ليكون الملعب هو الاستاد الرئيسي للنادي خلال الفترة المقبلة.

وشدد «راغب»، في تصريحات، السبت، أن الاستاد بالملعب ومدرجاته وجميع منشآته الرياضية هو منشأة وطنية ستظل تخدم كل الأندية في مصر حال طلبهم وكل الجماهير سيظل مرحبًا بهم في أي وقت، خاصة أن الاستاد أحد أهم الملاعب التي استضافت بطولات كبرى ومباريات مهمة لجميع الأندية والمنتخبات المصرية، وسيظل بيتًا للجميع.

ومن المنتظر أن يشهد الاستاد، مساء اليوم السبت، مباراة مهمة لنادي الزمالك أمام أول أغسطس الأنجولي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.