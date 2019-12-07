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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019 يقدم الخليج 365 مشاهدة مباراة الزمالك وبريميو دي أوجوستو الأنجولي بث مباشر في الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت على ستاد السلام بالجولة الثانية لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويتكون تشكيل الزمالك من: حراسة المرمى: محمد عواد. خط الدفاع: عبد الله جمعة، محمود علاء، محمد عبد الغني، حازم إمام. Advertisements خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد سيد "زيزو"، يوسف أوباما، أشرف بنشرقي. خط الهجوم: مصطفى محمد. البدلاء: محمد ابو جبل، محمد عبد الشافي، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، محمد أوناجم، مصطفي فتحي، محمد عبد السلام، محمد حسن. الزمالك كان قد خسر مباراته الأولى أمام مازيمبي بملعب الأخير بثلاثية نظيفة، بينما تعادل أوجوستو مع زيسكو الزامبي بهدف لكل فريق. مشاهدة مباراة الزمالك وبريميو دي أوجوستو بث مباشر

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