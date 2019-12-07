مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019 يقدم الخليج 365 مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في المبارات التي تقام على ملعب الإتحاد، ضمن الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن كلا من بيب جوارديويلا المدير الفني لمانشستر سيتي وأولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد عن تشكيلتي فريقيهما للمباراة على النحو التالي. تشكيل مانشستر سيتي جاء كالتالي: Advertisements في حراسة المرمى: إيديرسون خط الدفاع: والكر - ستونز - فيرناندينيو - أنجلينيو الوسط: دافيد سيلفا - رودري - دي بروين- رحيم ستيرلنج وفي الهجوم: خيسوس - بيرناردو سيلفا. تشكيل مانشستر يونايتد جاء كالتالي: دي خيا- وان بيساكا - ليندلوف - ماجواير - شاو- فريد - ماكتومناي- مارسيال - لينجارد - جيمس – راشفورد

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