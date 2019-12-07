شكرا لقرائتكم مرتضى منصور فى مقصورة استاد السلام لمؤازرة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وأعضاء مجلسه على التواجد فى مقصورة استاد السلام، من أجل مؤازرة الفريق الكروى الأول خلال مواجهة أول أغسطس الأنجولى التى ستنطلق فى التاسعة مساءًا بالجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من..

تشكيل الزمالك وأول أغسطس حراسة المرمى: محمد عواد Advertisements خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو -أشرف بن شرقي خط الهجوم: مصطفى محمد

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