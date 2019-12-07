شكرا لقرائتكم عبد الرحمن مجدى بعد تكريم الرئيس السيسي: المشوار مازال طويلا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب عبد الرحمن مجدى لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر الأوليمبى، عن سعادته بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى للاعبين والجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى، بعد تحقيق حلم الأولمبياد والفوز بأمم أفريقيا تحت 23 سنة.

قال عبد الرحمن مجدى: "سعداء جدًا بهذا التكريم، والحمد لله نجحنا فى اسعاد الناس بالتتويج ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتأهل للأولمبياد، وإن شاء الله نسعدهم باللعب فى طوكيو ونحقق نتائج جيدة لينا ولبلدنا".

أضاف لاعب الإسماعيلي: "مازال المشوار أمامنا طويل ونهدف لتحقيق المزيد من الإنجازات خاصة وأن معظم اللاعبين هدفهم الاحتراف الخارجي ونسعى لذلك".

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واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، كلاً من المنتخب الوطني الأوليمبي لكرة القدم الحاصل على بطولة الأمم الأفريقية للشباب والمتأهل لأولمبياد طوكيو، ولاعبى المنتخب الوطنى للاسكواش، الحاصلين على بطولتي العالم للكبار والناشئين، وبعثة المنتخب الوطني للكاراتيه الحاصلة على بطولة العالم للشباب، وبعثة المنتخب الوطنى البارليمبي المشاركة في بطولة العالم مؤخراً بأستراليا، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية التى تولت تدريبهم، حيث منح الرئيس السيسي وسام الرياضة للأبطال الرياضيين.

شهد مراسم التكريم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فضلاً عن رؤساء ومسئولى الاتحادات الرياضية الوطنية المعنية.