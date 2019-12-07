شكرا لقرائتكم أنطونيو يظهر لأول مرة مع الزمالك في مواجهة أول أغسطس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدير بالذكر أن الزمالك قام بإقالة ميتشو بعد الخسارة أمام مازيمبي بثلاثية دون رد في الجولة الأولى لدور المجموعات.
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