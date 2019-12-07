شكرا لقرائتكم 15 دقيقة.. الزمالك يهاجم أول أوغسطس لكسر نتيجة التعادل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مرت 15 دقيقة من مباراة الزمالك وضيف الأنجولي بريميرو دى أوجوستو، ولا زال التعادل السلبي يسيطر على اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم السبت على استاد السلام في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

كان الزمالك قد خسر لقاء الجولة الأولى بثلاثية أمام مازيمبي في الكونغو، فيما تعادل أول أغسطس في ذات الجولة مع زيسكو يونايتد بهدف لكل فريق.

وكاد أحمد سيد زيزو يسجل هدف الزمالك ألأول من تسديدة صاروخية تصدى لها حارس الفريق الأنجولي.

ولعب الزمالك بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: محمد عواد، وخط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، وخط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، وفي الهجوم: مصطفى محمد.

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فيما لعب بريميرو بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: اداو كباكا، والدفاع: نتالي باولو وبودريك اوجندا وماسونجونا اليكس وكوريا داكوستا، وفي الوسط: كريستيان نيجود ولوفامبو لورينسو وايبو كوّن اكينفيناوا ومانويل افونسو، وفي الهجوم: يازيد إيماني وكريستفاو باسينسيا.

وانفرد فريق تي بي مازيمبي بصدارة المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا، بالفوز على زيسكو يونايتد والوصول للنقطة السادسة.

وفاز مازيمبي على زيسكو يونايتد على استاد ليفي موناواسا في زامبيا، بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.