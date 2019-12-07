مشاهدة مباراة الزمالك وبريميرو دي اوجوستو بث مباشر فى دورى ابطال افريقيا عبر سوبر كورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة مشاهدة مباراة الزمالك وبريميرو دي اوجوستو بث مباشر فى دورى ابطال افريقيا ، حيث يلتقي الزمالك امام نظيره بريميرو دي اوجوستو الانجولي في تمام الساعه 9 على ملعب السلام ضمن الجوله الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

و يسعى الزمالك للفوز على ملعبه و وسط جماهيره بعدما تعثر في مباراته الأولى امام مازيمبي الكونغولي و خسر بثلاثيه نظيفه أسفرت عن إقالة الصربي ميتشو من تدريب الأبيض و تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون بدلاً منه.

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وأعلن الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق الأبيض مباراة أول أغسطس مساء اليوم باستاد السلام في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

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خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو -أشرف بن شرقي

خط الهجوم: مصطفى محمد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد أبو جبل – محمد عبد الشافي – محمد عبد السلام – مصطفى فتحي – محمد حسن – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق شيكا