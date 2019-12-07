شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور ومجلس الزمالك يحضرون مواجهة أول أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وأعضاء مجلسه على التواجد فى مقصورة استاد السلام، من أجل مؤازرة الفريق الكروى الأول خلال مواجهة أول أغسطس الأنجولى التى ستنطلق فى التاسعة مساءًا بالجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد Advertisements خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو -أشرف بن شرقي خط الهجوم: مصطفى محمد

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