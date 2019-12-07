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أنطونيو يظهر لأول مرة مع الزمالك في مواجهة أول أغسطس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ اليوناني أنطونيو مدرب الأحمال الجديد لفريق الزمالك مهام عمله مع الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون بداية من مباراة أول أغسطس الأنجولي المقرر لها في التاسعة مساء اليوم في الجولة الثانية لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

 

وكان الزمالك قرر ضم أنطونيو للجهاز الفني الجديد بقيادة الفرنسي كارتيرون بعدما رحل عن النادي بعد تولي الصربي ميتشو تدريب الفريق وتواجد أنطونيو لأول مرة اليوم في إحماء الزمالك.

 

جدير بالذكر أن الزمالك قام بإقالة ميتشو بعد الخسارة أمام مازيمبي بثلاثية دون رد في الجولة الأولى لدور المجموعات.

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