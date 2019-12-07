شكرا لقرائتكم خبر عن ديسابر: مواجهة بطل موريتانيا "صعبة" وغير منشغل بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لنادي بيراميدز إن مباراة فريقه أمام نواذيبو بطل موريتانيا في كأس الكونفدرالية، المقرر لها في التاسعة من مساء غدًا الأحد على استاد الدفاع الجوي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ستكون صعبة للغاية ومهمة لجمع أكبر عدد من النقاط ومحاولة العبور للدور التالي من البطولة.

شدد المدير الفني خلال المؤتمر الصحفى، أن بيراميدز حقق نتيجة طيبة في لقاء بطل نيجيريا الأولى وفاز وحصد 3 نقاط، وفي دور المجموعات يخوض الفريق 3 مباريات على ملعبه وعليه حصد 9 نقاط للفوز والتأهل.

تحدث المدرب عن بطل موريتانيا مؤكدا أنه فريق قوي وحلل مبارياته ويعرف جيدا أنها لن تكون مواجهة سهلة، مشددا على أن الفريق لديه حافز ودافع وثقة بعد النتائج الأخيرة والفوز في نيجيريا، وتمنى أن يستمر اللاعبون في مستواهم الطبيعي.

شدد ديسابر على أن بيرميدز يضم مجموعة رائعة من النجوم سواء المصريين أو الأجانب، والفريق قادر على مواصلة المسيرة في كأس الكونفدرالية بهدف التتويج بلقب كأس الكونفدرالية وتحقيق إنجاز فريد، مضيفا بأن الخبرات موجودة بالفريق وتفيد النادي خاصة في مباريات خارج الأرض، وبيراميدز نجح في تحقيق نتائج إيجابية خارج أرضه، والفريق هدفه الفوز بالألقاب، والمشكلة الوحيدة تتمثل في ضغط المباريات ويحاول التعامل مع الأمور بتغيير التشكيل، ولكنه سعيد باللاعبين ولديه هدف أساسي بالتأهل، وفريق نواذيبو قوي وخسر مباراته الأولى ويسعى للفوز في اللقاء المقبل للتعويض ولكن فريقه لن يسمح بذلك وهدفه الفوز وحصد ٣ نقاط وقطع خطوة أخرى نحو بلوغ الدور ربع النهائي.

Advertisements

المدرب قال إنه لا يفكر حاليا غير في مباراة بطل موريتانيا ثم يبدأ بعدها التفكير في المباراة الأخرى أمام الزمالك في الدوري، وبالطبع سيكون هناك استعداد خاص للقاء الزمالك كون المباراة أمامه والأهلي والإسماعيلي تحتاج لتحضير مختلف تماما، ولا يحتاج لاعبوه للتحفيز لأن مثل هذه المباريات قوية للغاية والفريق بكامل تركيزه في مواجهة نواذيبو.

شدد سبستيان ديسابر على أن عبد الله السعيد ليس مجرد لاعب عادي وأي فريق يتمنى وجوده في صفوفه، وهو لاعب متميز للغاية وبالطبع حزين لغيابه عن المباريات للإصابة، وغيابه فتح فرصة أخرى للاعبين آخرين للتألق مثل إسلام عيسى وعمر جابر وإبراهيم حسن وغيرهم، وعبد الله خارج الملعب إضافة وهو أفضل لاعب في الدوري المصري.

بشأن غياب أحمد علي الدائم قال إنه فني لأنه يفضل المهاجم الذي يلعب في عمق الملعب ويلعب بمهاجم واحد ويختار الأفضل، ومن الممكن أن يلعب مع الفريق ولكن ليس الآن وعليه قبول المنافسة مع بقية المهاجمين وإثبات جدارته وحاليا هو ليس في دائرة اختياراته كمدرب ويتمنى له التوفيق في المستقبل ويتعامل معه بصورة احترافية.