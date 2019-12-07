اخبار الرياضه

كارتيرون يحذر لاعبي الزمالك من العصبية أمام أول أغسطس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحذر لاعبي الزمالك من العصبية أمام أول أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

حذر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك ، لاعبي فريقه من العصبية والتوتر خلال مباراة أول أغسطس الأنجولي والتي تنطلق في التاسعة من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية لدوري أبطال أفريقيا علي استاد السلام.

Advertisements

وقال كارتيرون للاعبيه خلال المحاضرة الفنية اليوم في فندق المعسكر قبل التوجه للملعب، أن العصبية التي تسيطر عليهم خلال فترات المباراة ، ستكون سبب في أهدار الفوز أمام أول أغسطس واضاعة الفرص ، وكذلك قد تتسبب في حصولهم علي إنذارات تكلفهم الغياب عن الفريق خلال المباريات المقبلة.

يذكر ان الزمالك تعرض للخسارة في مباراته الاولي امام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة في الكونغو، وهي الخسارة التي كانت السبب الرئيسي في رحيل الصربي ميتشو المدير الفني السابق للفريق، وتعيين الفرنسي كارتيرون بدلا منه.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كارتيرون يحذر لاعبي الزمالك من العصبية أمام أول أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا