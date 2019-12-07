ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة بطل موريتانيا فى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز قائمة فريقه التي تواجه نواذيبو بطل موريتانيا والتي تقام في التاسعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي: وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي والمهدي سليمان. Advertisements خط الدفاع: علي جبر وطارق طه وعمر جابر وعبد الله بكري وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي وولفريد كانون ورجب بكار. خط الوسط: عبد الله السعيد وإيريك تراوري وإسلام عيسى وإبراهيم حسن ونبيل دونجا ومحمد فاروق ومحمد فتحي وأحمد توفيق وعمر العيوني. خط الهجوم: جون أنطوي ودودو الجباس.

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