تعرف على تشكيل أول أغسطس في مواجهة الزمالك بدوري الأبطال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى أول أغسطس الأنجولي تشكيل الفريق في مواجهة الزمالك المقرر اقامته مساء اليوم وبالتحديد في تمام التاسعة مساء على ستاد السلام، والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: اداو كباكا Advertisements الدفاع: نتالي باولو وبودريك اوجندا وماسونجونا اليكس وكوريا داكوستا. الوسط: كريستيان نيجود ولوفامبو لورينسو وايبو كوّن اكينفيناوا ومانويل افونسو. الهجوم: يازيد إيماني وكريستفاو باسينسيا.

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