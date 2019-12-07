سوبر كورة.. الزمالك يرسم سيناريو تجديد عقد الـ"3 ملايين جنيه" لحازم إمام

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رسم مسئولو الزمالك سيناريو تجديد التعاقد مع حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأبيض، بعد تألقه مع الأبيض بعد مشاركته كأساسى عقب فسخ التونسى حمدى النقاز ظهير الفريق تعاقده مع الأبيض من طرف واحد، ليقود إمام الجبهة اليمنى لأبناء ميت عقبة فى الآونة الأخيرة.

واستطاع حازم إمام استعادة بريقه بداية من لقاء الشرقية فى كأس مصر، الذى صنع فيه هدفا للتونسى فرجانى ساسى فى اللقاء الذى شهد فوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليبدأ مسئولو الزمالك فى التفكير جديًا فى تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى، خاصة أنه يحق له التوقيع خلال الشهر القادم لأى ناد بصورة مجانية وهو ما ترفضه إدارة الزمالك.