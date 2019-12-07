سوبر كورة.. الأهلي يعترف بحق أحمد فتحي في توجيه زملائه بصفته القائد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وشهدت مباراة الأهلي والهلال السوداني أمس في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا مشادة عنيفة بين ربيعة وفتحي بسبب الهدف الذي سكن شباك المارد الأحمر في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي فاز فيها الأهلي بهدفين لهدف حيث دخل الثنائي في مشادة عقب اللقاء وهو ما التقطته عدسات المصوّرين وكاميرات التلفزيون.

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