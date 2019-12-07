مجموعة الزمالك.. مازيمبي يفوز علي زيسكو بثنائية في دوري أبطال أفريقيا 

السبت 7 ديسمبر 2019

حقق نادي مازيمبي من جمهورية الكونجو فوزا هاما خارج ارضه علي حساب نظيره فريق زيسكو يونايتد الزامبي هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي جمعت بين الفريقين علي ملعب ليفي مواناواسا ستاديوم الدولي.



وشهدت المباراة سيطرة تامة من قبل نادي مازيمبي الكونجولي حيث افتتح اللاعب جاكسون موليكا أهداف المباراة في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول ويضيف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 63 وقلص لاعب ونادي زيسكو يونايتد مايبين كاليتجو النتيجة في الدقيقة 66 من عمر الشوط الثاني.

بهذه النتيجة رفع رصيد نادي مازيمبي الكونجولي الي 6 نقاط في صدارة المجموعة التي تضم نادي الزمالك المصري بينما توقف رصيد نادي زيسكو يونايتد الزامبي عن الدقيقة الأولى بالمجموعة.