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شكرا لقرائتكم خبر عن النجم الساحلي يكتسح بلاتينيوم بثلاثية بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل
السبت 7 ديسمبر 2019
حقق نادي النجم الساحلي التونسي فوزا كبيرا خارج ارضه أمام نظيره فريق بلاتينيوم الزمبابوي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت علي ملعب بلاتينيوم الدولي.
وشهدت المباراة سيطرة تامة من لاعبي النجم الساحلي التونسي حيث افتتح مهاجم الفريق كريم العربي الأهداف في الدقيقة 23 وأضاف الهدف الثاني بالدقيقة 47 بينما اختتم اللاعب حازم الحاج حسن أهداف النجم الساحلي في الدقيقة 90 من عمر المباراة.
بهذه النتيجة يتصدر نادي النجم الساحلي التونسي المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز في أول جولتين بينما وقف رصيد نادي بلاتينيوم الزمبابوي عند نقطة وحيدة في المركز الأخير بالمجموعة.
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