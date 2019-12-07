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شكرا لقرائتكم خبر عن في مباراته رقم 100 .. محمد صلاح يقود ليفربول لسحق بورنموث والان مع التفاصيل
السبت 7 ديسمبر 2019
قاد النجم المصري الدولي محمد صلاح فريقه ليفربول لسحق نادي بورنموث في ملعبه فيتاليتي بثلاثية دون رد، ضمن الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
تقدم الريدز بثنائية في الشوط الأول عن طريق أليكس أوكسليد تشامبرلين في الدقيقة 35، ونابي كيتا في الدقيقة 44 من تمريرة رائعة لمحمد صلاح.
في الشوط الثاني رد نابي كيتا هدية صلاح ومرر له تمريرة الهدف الثالث، ليؤكد حصول أبناء كلوب على النقاط الثلاث في المباراة رقم 100 للفرعون المصري.
بهذا الفوز يعزز ليفربول صدارته برصيد 46 نقطة، فيما يبقى بورنموث في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.
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