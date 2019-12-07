شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يحتفل بـ«مئوية» محمد صلاح مع ليفربول في «بريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم الحساب الرسمي للاتحاد الدولى للكرة «فيفا»، بالتهنئة للنجم المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على ظهوره رقم 100 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب فيفا، عبر حسابه الناطق باللغة العربية، قائلاً: «الهدف 63 في الظهور رقم 100 للفرعون المصري في الدوري الإنجليزي الممتاز»

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وتمكن الفرعون المصري، من تزيين مشاركته رقم 100 بالبريميرليج، من تسجيل هدف فريقه الثالث، بالدقيقة 54 من عمر المباراة التي جمعت بين ليفربول وبورنموث، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر المسابقة.

بهذا الهدف، يرفع محمد صلاح، رصيده إلى 63 هدفاً خلال مائة مباراة خاضها بالدورى الإنجليزي الممتاز، بألوان قميصي تشيلسي وليفربول، ليحل بالمرتبة الرابعة بقائمة الأكثر تسجيلاً للأهداف في مبارياته الـ100 الأولى في البريميرليج.

ويتصدر الريدز جدول ترتيب المسابقة برصيد 43 نقطة، فيما يحتل بورنموث قبل هذه المباراة، المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.