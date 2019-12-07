شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام ليفربول x بورنموث: صلاح يتألق بالتخصص في مباراته المئوية بـ«بريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل ليفربول انطلاقته المثالية هذا الموسم بعد الفوز بنتيجة 3-0 على بورنموث، في مباراة ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

وحقق ليفربول فوزه الخامس عشر منذ بداية الموسم (تعادل مباراة وحيدة ولم يعرف طعم الخسارة)، وحافظ على نظافة شباكه خارج قواعده للمرة الأولى منذ نهاية سبتمبر الماضي (ضد شيفيلد يونايتد)، ولأول مرة في مختلف البطولات بعد 13 مباراة متتالية دون نجاح.

وحافظ ليفربول على سجله القوي ضد بورنموث محققًا 5 انتصارات في آخر 5 مواجهات بين الفريقين، مسجلًا إجمالي 17 هدفًا في هذه المواجهات (11 في ملعب فيتالتي ستاديوم، معقل بورنموث).

وأنهى ليفربول الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون مقابل بواسطة لاعب الوسط الإنجليزي أليكس أوكسليد تشامبرلين ولاعب الوسط الغيني نابي كيتا، ليكونا اللاعبين رقم 15 و16 اللذين يسجلان أهدافًا لليفربول في البريميرليج هذا الموسم (16 لاعبا مختلفا من إجمالي 18 لاعبا شاركوا مع الفريق في البريميرليج هذا الموسم – بعيدًا عن حراس المرمى).

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وتألق النجم المصري، محمد صلاح، وحافظ على هوايته بالتسجيل ضد بورنموث مسجلًا الهدف الثالث للفريق، ليسجل للمباراة الخامسة على التوالي ضد فريق الساحل الجنوبي الإنجليزي في البريميرليج (إجمالي 7 أهداف)، ويحتفل بالتسجيل في مباراته رقم 100 في البريميرليج.

ورفع صلاح إجمالي أهدافه في البريميرليج إلى 63 هدفًا، ليصبح رابع أكثر اللاعبين تهديفًا بعد أول 100 مباراة له في البريميرليج، خلف الهداف التاريخي للمسابقة، ألان شيرر (79 هدفًا من أول 100 مباراة)، رود فان نيستلروي (68 هدفًا) وسيرجيو أجويرو (64 هدفًا).

وحافظ ليفربول على سلسلة اللاهزيمة لـ33 مباراة متتالية في البريميرليج (فاز 28 وتعادل 5)، مستمرًا في معادلة الانطلاقة الأفضل لفريق في موسم في عهد البريميرليج (46 نقطة من أول 48 نقطة متاحة) والمدون باسم مانشستر سيتي في موسم 2017/2018.

وتلقى بورنموث خسارته الخامسة على التوالي في البريميرليج ليتراجع الفريق إلى المركز الخامس عشر، بفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط.

ولم يجمع الفريق سوى 6 نقاط من بين آخر 10 مباريات، بعد أن كان حصد الفريق 10 نقاط من أول 6، ليواصل الفريق تراجعه في النتائج، وتستمر الضغوط على المدرب الإنجليزي إيدي هاو مع التراجع الكبير في نتائج الفريق.