شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام أول أغسطس الأنجولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، عن تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقررة إقامتها في التاسعة مساء اليوم السبت على ملعب السلام بالقاهرة.

ويضم التشكيل:

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محمد عواد في حراسة المرمى- محمود علاء – محمد عبدالغني – عبدالله جمعة – حازم إمام، في خط الدفاع.

طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي، في خط الوسط.

مصطفي محمد، في خط الهجوم.

ويجلس على دكة البدلاء محمد أبوجبل – محمد عبدالشافي – محمود عبدالرازق شيكابالا – محمد أوناجم – مصطفى فتحي – محمد عبدالسلام – محمد حسن.