الفرج: مشاركتي لم تحسم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري _ الدمام

أكد لاعب وسط المنتخب السعودي، سلمان الفرج عدم حسم مشاركته في نهائي خليجي 24 اليوم أمام المنتخب البحريني، بعد أن تعرض إلى إصابة غيبته عن المشاركة أمام قطر في الدور قبل النهائي.

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وقال الفرج في المؤتمر الصحفي أمس «أهنئ الجماهير السعودية وكذلك البحرينية بالوصول إلى نهائي البطولة».

وأضاف» أداء الأخضر في تصاعد ونحن جاهزون لمباراة اليوم والكل يركز على المباراة، موقفي من المشاركة لم يحسم بعد بشكل نهائي».

وعن قرارات الحكم الكويتي في مباراة الدور قبل النهائي أمام قطر، قال الفرج «الأخطاء واردة ومن جميع الحكام في جميع المباريات، كانت هناك بعض الأخطاء على الطرفين إلا أن ذلك لا يلغي أن الحكم أدى بامتياز».