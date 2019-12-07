نهائي خليجي 24.. الأخضر يخطط للقب رابع والبحرين للأول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

لن يكون الفارق بين الإنجازات وتفوق الأخضر على البحرين 2-0 في الدور الأول لبطولة كأس الخليج الـ24 قبل أسبوع كافيا لتتويج المنتخب السعودي بطلا للنسخة الحالية عندما يواجه نظيره البحريني للمرة الثانية ولكن هذه المرة في ختام البطولة باستاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في ظل صعوبة المهمة واختلافها عن المباراة الأولى.

وإذا كان المنتخب السعودي نجح في التأهل إلى نصف النهائي بجدارة كأول المجموعة الثانية وإلى النهائي بإزاحة مستضيف البطولة المنتخب القطري، فإن المنتخب البحريني بقيادة مديره الفني البرتغالي هيليو سوزا، أظهر أيضا ترابطه وتصاعد مستوياته بتأهله إلى نصف النهائي كثاني المجموعة الثانية وإلى النهائي بتفوقه على العراق، وهو ما يضعه المدير الفني للمنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي ريناد في الحسبان.

رابع للسعودية أم أول للبحرين؟

يتطلع الأخضر للفوز باللقب الرابع بعدما توج من قبل بثلاثة ألقاب كان آخرها في خليجي 16 بالكويت، فيما يحلم المنتخب البحريني بإحراز لقبه الأول في تاريخ البطولة علما بأنه استضاف النسخة الأولى من البطولة عام 1970، فيما احتل الوصافة 4 مرات.

ويخوض الأخضر النهائي للمرة الخامسة في تاريخه، وهي الرابعة في آخر 6 نسخ من البطولة علما بأنه لم يفز باللقب في أي من المرات الأربع السابقة التي خاض فيها المباراة النهائية.

وأحرز المنتخب السعودي ألقابه الثلاثة السابقة في نسخ أقيمت فيها البطولة بنظام دوري من دور واحد بين جميع المنتخبات، وذلك في خليجي 12 و15 و16.

جنود الأخضر

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ينتظر أن يعتمد هيرفي رينارد على طريقة اللعب نفسها والأسماء التي نفذتها في المباريات الثلاث الأخيرة من بينها مواجهة قطر في نصف النهائي، وذلك بعد أن وصل الأخضر إلى درجة جيدة من التجانس بين اللاعبين وتأقلمهم بشكل كبير مع أسلوب اللعب الذي يطبقه رينارد والمتمثل في الانضباط والالتزام بالتعليمات.

ويتوقع أن تضم التشكيلة كلا من: عساف القرني، ومحمد خبراني، وحسان تمبكتي أو زياد المولد، وياسر الشهراني، وسلطان الغنام، ومحمد كنو، ونواف العابد أو هتان باهبري، وعبدالله عطيف، وعبدالإله المالكي، وسالم الدوسري، وسلمان الفرج حال اكتمال جاهزية الأخيرين، وفراس البريكان أو عبدالله الحمدان في الهجوم.

وهناك أيضا، يحيى الشهري وعبدالعزيز البيشي وسعود عبدالحميد.

الرياضية تنقل والدرعية تبث

تقرر أن تنقل القنوات الرياضية السعودية نهائي البطولة اليوم بعد أن غابت عن النقل في الدور الأول، وكذلك الدور نصف النهائي.

كما وجهت الهيئة العامة للرياضة بنقل المباراة عبر 11 شاشة عرض في واحة الدرعية من أجل منح الزوار فرصة متابعة النهائي.

طريق الأخضر إلى النهائي

الدور الأول- خسر من الكويت 1-3

فاز على البحرين 2-0

فاز على عمان 3-1

تصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط

نصف النهائي فاز على قطر 1-0

طريق البحرين

إلى النهائي

الدور الأول

تعادل مع عمان 0-0

خسر من السعودية 0-2

فاز على الكويت 4-2

حل ثانيا في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط

نصف النهائي فاز على العراق 5-3

تفوق سعودي كاسح