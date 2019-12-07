رينارد: لا خلاف بيني وبين الدوسري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سلمان الجابري - الدمام

اعترف المدير الفني للمنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد بصعوبة مباراة اليوم أمام البحرين في نهائي خليجي 24، مؤكدا أنها تختلف تماما عن مباراة الدور الأول التي فاز فيها الأخضر 2-0.

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي أمس «قدمنا مباريات قوية أمام البحرين وعمان ولعبنا فيها بشكل هجومي، ومباراتنا أمام قطر كانت مختلفة، حيث لعبنا بدون سلمان الفرج وسالم الدوسري، واعتمدنا على الدفاع بشكل أكبر وحققنا الفوز، وعندما تلعب في بطولة كبيرة يجب أن تكون لديك استراتيجية، لعبنا لإسعاد الجماهير السعودية وحققنا هدفنا حتى الآن».

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وأضاف «لا يهم أن تكون المرشح الأول، المهم أن تلعب بتواضع وتجتهد لتحقيق الفوز، مباراة اليوم ستكون مختلفة تماما عن مباراتنا في الدور الأول فهي مباراة نهائية وستكون في غاية القوة».

وعما إذا كان استبعاد الدوسري لأسباب فنية وليس للإصابة، قال «نعمل بشكل جماعي وليس لدي مشكلة مع الفرج أو الدوسري أو أي لاعب آخر، وربما لم يفهم الدوسري لماذا تم استبداله في مباراة عمان، كنا مضطرين لاستبداله ولم تكن هناك أي مشكلة، ولكن وسائل التواصل الاجتماعي تصنع شيئا كبيرا من لا شيء، الدوسري يرغب في خدمة منتخب بلاده ويلعب بحماس شديد».

وأردف»يجب الالتزام بالتواضع دائما إذا كنت تسعى لتقديم أداء جيد وتحقيق الانتصارات».