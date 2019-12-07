سوزا: نسعى لجر القرني ودفاعه للأخطاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الدوحة

وصف المدير الفني للمنتخب البحريني، البرتغالي هيليو سوزا الضغوط التي يواجهها فريقه قبل مباراته أمام المنتخب السعودي اليوم في نهائي خليجي 24 بالإيجابية التي ستساعد فريقه على تقديم عرض قوي وتحقيق اللقب للمرة الأولى.

وقال «بإمكاننا أن نكون أكثر كفاءة اليوم ونجد حلولا أفضل. نسعى للفوز لكننا نسعى أيضا لتجهيز منتخب قوي للمستقبل». وأضاف «سعداء بما نقدمه، الضغط الذي نتعامل معه ضغط إيجابي ويساعد اللاعبين ليكونوا الأفضل في مباراة أثق بأنها ستكون عند مستوى توقعاتنا، وستكون لدينا الفرصة للفوز باللقب».

وأردف «من المهم للغاية أن نبادر بالتسجيل ليساعدنا ذلك على تحقيق الفوز، سيكون للاعب تياجو دور مهم أيضا، المنتخب السعودي لديه حارس مرمى مميز ولكننا نسعى لجعله وجعل الدفاع السعودي يرتكب الأخطاء». وعما إذا كانت الرغبة في الفوز باللقب الأول تمثل ضغطا على الفريق، قال سوزا «عندما يدخل اللاعبون لأرض الملعب ستكون لديهم مهمة كبيرة، الضغط موجود في كل وقت حتى في التدريبات، ولكن اللاعبين تعاملوا معه بشكل رائع في البطولة».