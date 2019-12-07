الأهلي يعسكر في أبوظبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حطت في أبوظبي أمس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعدادا لبدء معسكر خارجي قصير يستمر حتى الخميس المقبل، وذلك قبل استئناف الجولات المقبلة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وعلى صعيد الإصابات، فقد تقرر أن يخضع الثنائي يوسف البلايلي وسعيد المولد إلى الفحص بعد تعرضهما للإصابة، فيما سيبدأ الثنائي الآخر عمر السومة وخالد البركة برنامجا تأهيليا يسبق عودتهما عقب الخضوع للجراحة في ألمانيا.

على صعيد آخر، زار المشرف على فريق كرة القدم، الأمير منصور بن مشعل حارس المرمى محمد العويس، عقب خضوعه أمس إلى عملية جراحية لتثبيت عظمة الوجه.

وكان العويس تعرض إلى الإصابة في مباراة الأهلي أمام نظيره الفيصلي بالدوري.