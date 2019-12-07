شكرا لقرائتكم محمود فتح الله يوافق على حل أزمة مستحقاته مع الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق محمود فتح الله مدافع الزمالك الأسبق على حل أزمة مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء تقديرا لظروف النادي وحرصا على عدم تعرض القلعة البيضاء لعقوبات من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في الفترة الحالية.

ووافق فتح الله على الحل الودي بجدولة مستحقاته مع النادي بصورة مريحة للنادي الأبيض بدلا من الحصول على مستحقاته دفعة واحدة في الفترة الحالية، ومن المقرر أن يحصل اللاعب على دفعة من المستحقات خلال الساعات المقبلة على أن يتم جدولة باقي المبلغ على دفعات.

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وتواجد فتح الله في مقر اتحاد الكرة اليوم للاتفاق على حل الأزمة وتسوية المستحقات بصورة ودية وتوقيع ورقة بالاتفاق بينه وبين النادي في حضور أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ووليد العطار المدير التنفيذي للجبلاية وشريف إسلام مدير التسويق بالزمالك.

وسيتم تنفيذ الاتفاق بين اللاعب ومسؤولي الزمالك غدا بعد انتهاء الفريق من مباراة أول أغسطس المقرر لها مساء اليوم في الجولة الثانية لمباريات دوري أبطال افريقيا.