شكرا لقرائتكم مارادونا يسجل سوبر هاتريك فى فوز منتخب الصالات على السعودية بسداسية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يذكر ان منتخب مصر قد تعرض للخسارة امام المنتخب السعودي في المباراة الودية الاولي التي اقيمت امس بنتيجة 4/6
وظهر فراعنة الصالات بشكل جيد علي مدار شوطي اللقاء وشهدت المباراة تالق خالد مارادونا بتسجيله اربعة اهداف كما احرز ابراهيم بوجيي هدفين.
وحرص الاستاذ ناصر السعدي رئيس لجنة كرة الصالات بالاتحاد السعودي لكرة القدم علي تكريم الدكتورة سحر عبدالحق عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف علي كرة الصالات ورئيس البعثة علي هامش اللقاء الودي بين المنتخبين المصري والسعودي.
وقالت سحر عبد الحق انها سعيده بالتزام وانضباط لاعبي المنتخب المصري وقالت انها مطمئنة علي مستوي الفريق وان الجميع متكاتف من اجل حصد بطولة الامم الافريقية في ظل الاستعداد القوي للمنتخب الوطني
واكد هشام صالح المدير الفني علي سعادته بالفوز علي المنتخب السعودي بنتيجه كبيرة مؤكدا علي رضاه علي مستوي اللاعبين خاصة اللاعبين المنضمين حديثا للمنتخب في ظل غياب اكثر من عنصر اساسي بالفريق
وتضم بعثة منتخب مصر هشام صالح مديرا فنيا ونادر رشاد مدربا عاما ونواف الوجيه مديرا اداريا والدكتور عادل حداد طبيب الفريق وهانى درويش اخصائي علاج طبيعي و١٤ لاعبا هم:
جمال عبد الناصر ومحمود شوبير وعبد الرحمن عباس ومؤمن حمدان وابراهيم عوض ووابراهيم بخيت ومحمد عبد القادر وطارق حسن ومحمد سعيد وخالد عبد الله ومحمد عبد الحميد وصابر سيد وعلى رمضان وصلاح حسنى
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