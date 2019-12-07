كارتيرون يهاجم أول أغسطس بـ مصطفي محمد...

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جدة - عمرو شويل أعلن الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق الأبيض مباراة أول أغسطس مساء اليوم باستاد السلام في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة Advertisements خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو -أشرف بن شرقي خط الهجوم: مصطفى محمد ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد أبو جبل – محمد عبد الشافي – محمد عبد السلام – مصطفى فتحي – محمد حسن – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق شيكابالا

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