شكرا لقرائتكم كارتيرون يهاجم أول أغسطس بـ مصطفي محمد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة
خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو -أشرف بن شرقي
خط الهجوم: مصطفى محمد
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد أبو جبل – محمد عبد الشافي – محمد عبد السلام – مصطفى فتحي – محمد حسن – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق شيكابالا
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