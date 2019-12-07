شكرا لقرائتكم ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة نواذبيو بالكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز قائمة فريقه التي تواجه نواذيبو بطل موريتانيا والتي تقام في التاسعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي والمهدي سليمان. خط الدفاع: علي جبر وطارق طه وعمر جابر وعبد الله بكري وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي وولفريد كانون ورجب بكار. Advertisements خط الوسط: عبد الله السعيد وإيريك تراوري وإسلام عيسى وإبراهيم حسن ونبيل دونجا ومحمد فاروق ومحمد فتحي وأحمد توفيق وعمر العيوني. خط الهجوم: جون أنطوي ودودو الجباس. كتب أحمد طارق

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