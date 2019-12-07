شكرا لقرائتكم التحكيم النسائى يظهر لأول مرة بعنصرين فى مباراة الاتحاد والنصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت مباراة الاتحاد السكندري مع النصر في دور ال32 لبطولة كأس مصر لأول مرة فى الملاعب المصرية مشاركة محكمتان في طاقم تحكيم واحد وهما منى عطا الله مساعدا للحكم وشاهندة المغربي حكما رابعا. وحقق الاتحاد السكندرى الفوز على النصر بهدف نظيف أحرزه عبد الرزاق سيسيه . وضم طاقم التحكيم كلا من صبرى إبراهيم حكم ساحة ويوسف البساطي مساعد اول ومنى عطا الله مساعد ثاني وشاهندة المغربى حكم رابع . وتاتى مشاركة منى عطا الله وشاهندة المغربى ضمن خطة لجنة الحكام الرئيسية برئاسة جمال الغندور تفعيل الدور النسائى فى التحكيم ، حيث تم الدفع باكثر من محكمة فى مباريات كاس مصر وهم يارا عاطف وقبلها ونورا سعيد . Advertisements

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