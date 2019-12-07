شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يتجاوز الإعلاميين ويضرب موعدا مع بيراميدز فى ثمن نهائي الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل فريق الإسماعيلى الى ثمن نهائي كاس مصر بعد فوزه المثير على نظيره الإعلاميين بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات دور الــ32 من بطولة كأس مصر، علي ملعب ستاد الإسماعيلية.

وضرب الدراويش موعدا مع بيراميدز فى دور الـ 16 بعد تأهل الأخير على حساب النجوم بفوز كاسح بسداسية مقابل هدف وحيد، على أن تتحد مواعيد مواجهات ثمن النهائي فى موعد لاحق.

جاءت أهداف الدراويش عن طريق محمد مخلوف للإسماعيلي فى الدقيقة 32 بالهدف الأول، قبل أن يضيف بيكيتى سيلفا الهدف الثانى للدراويش فى الدقيقة 42.

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وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالى، محمد مجدي في حراسة المرمى، محمود البدرى، محمد هاشم، محمد مجدى الجمل، أحمد أيمن، همام طارق، عماد حمدي، محمد مخلوف، أحمد مدبولى، بيكيتى سيلفا، حازم مرسى.

فيما جاء تشكيل الإعلاميين كالتالي، محمد خالد حارس مرمى، خالد سعيد، محمد أسامة، ايهاب المصرى، حسام الدين عادل، اسلام مصطفى، محمد أشرف، شريف عمر، سعد السعيد، فتحى عامر، محمد بركات.

وتعد مباراة اليوم هى الظهور الثاني للدراويش عقب قرار إقالة الصربى ميلودراج يستيش من منصبه وإسناد المهمة لأدهم السلحدار لقيادة الفريق فنياً بشكل مؤقت عقب مباراة طنطا، و طالب السلحدار لاعبيه بمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع الأداء والنتائج والتي لن تقبل بخروج الدراويش مبكراً من بطولة الكأس.