شكرا لقرائتكم الزمالك يصل ملعب السلام استعدادا لمواجهة أول أغسطس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ومن المقرر ان يعلن الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق، تشكيل المباراة بعد دقائق عقب المحاضرة الأخيرة التي ستنطلق بعد لحظات في غرفة ملابس الفريق بالاستاد.

ويحتاج الزمالك للفوز علي أول أغسطس لضمان الاستمرار في المنافسة بعد السخارة من مازيمبي الكونغولي في مباراة الافتتاح بثلاثية نظيفة.