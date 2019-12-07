شكرا لقرائتكم سر نرفزة قائد الأهلي في مواجهة الهلال السوداني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من الغضب شهدتها الأجواء فور انتهاء مباراة الأهلي والهلال السوداني والتي أقيمت أمس الجمعة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا والتي انتهت لصالح الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد.

أحمد فتحي نجم وقائد الأهلي بدى غاضباً بشدة فور انتهاء المباراة بسبب الهدف الذي أحرزه فريق الهلال السوداني رغبة من الجوكر أن تنتهي المباراة دون أن تهتز شباك محمد الشناوى حارس الأهلي، ورغبة منه في عدم تكرار الخطأ مستقبلاُ وجه عتاباً لرامي ربيعة مدافع الفريق الذي تسبب في الهدف إلا أن الأخير لم يعترف بالخطأ وأكد أنه ليس السبب وهو الأمر الذي تسبب في غضب أحمد فتحي.

وأكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي أن الأزمة سرعان ما انتهت بنهاية المباراة وأن الأمر لم يتعدى كونه عتاب من كابتن الفريق لأحد اللاعبين، وتناثرت أنباء عن فرض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة عقوبة على الثنائي، إلا أن مدير الكرة نفى هذه الأنباء معترفاً بحق أحمد فتحي في توجيه زملائه خاصة أنه كان كابتن الفريق في مواجهة الهلال السوداني أمس.