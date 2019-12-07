شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا يتغنى بمؤازة جماهير الأهلي فى لقاء الهلال السوداني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
الأهلى حقق الفوز على الهلال السودانى بنتيجة 2/1 أحرزهما حسين الشحات ورمضان صبحى، ليحصد المارد الأحمر أول 3 نقاط فى مشواره بدور المجموعات.
يذكر أن مؤمن زكريا يعاني من التهاب حاد في الأعصاب أدى لابتعاده عن الملاعب منذ يناير الماضي، ويتلقى العلاج في ألمانيا وأمريكا خلال الفترة الحالية وسط مساندة كبيرة من النادي الأهلي وجماهيره.
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