شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا يتغنى بمؤازة جماهير الأهلي فى لقاء الهلال السوداني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشعل مؤمن زكريا لاعب الأهلى حماسه بهتاف جماهير القلعة الحمراء التى حرصت على الشد من أزر اللاعب خلال تواجدهم فى مدرجات استاد السلام أمس الجمعة، لمؤازرة الفريق أمام الهلال السودانى بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

الأهلى حقق الفوز على الهلال السودانى بنتيجة 2/1 أحرزهما حسين الشحات ورمضان صبحى، ليحصد المارد الأحمر أول 3 نقاط فى مشواره بدور المجموعات.

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وقام مؤمن زكريا بنشر مقطع فيديو من هتاف الجماهير له، عبر صفحته الرسمية على توتير، وعلق حسام عاشور قائد الفريق على الفيدو قائلاً: "البطل اللى هيرجع أقوى من الأول كل دول منتظرينك يا حراق".

يذكر أن مؤمن زكريا يعاني من التهاب حاد في الأعصاب أدى لابتعاده عن الملاعب منذ يناير الماضي، ويتلقى العلاج في ألمانيا وأمريكا خلال الفترة الحالية وسط مساندة كبيرة من النادي الأهلي وجماهيره.