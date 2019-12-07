شكرا لقرائتكم الزمالك يرسم سيناريو تجديد عقد الـ" 3 مليون جنيه" لحازم إمام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رسم مسؤولو الزمالك، سيناريو تجديد التعاقد مع حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأبيض، بعد تألقه مع الأبيض بعد مشاركته كأساسى عقب فسخ التونسى حمدى النقاز ظهير الفريق تعاقده مع الأبيض من طرف واحد، ليقود إمام الجبهة اليمنى لأبناء ميت عقبة فى الآونة الأخيرة.

استطاع حازم إمام استعادة بريقه بداية من لقاء الشرقية فى كأس مصر، الذى صنع فيه هدف للتونسى فرجانى ساسى فى اللقاء الذى شهد فوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليبدأ مسؤولو الزمالك فى التفكير جديًا فى تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى، خاصة أنه يحق له التوقيع خلال الشهر القادم لأى نادى بصورة مجانية وهو ما ترفضه إدارة الزمالك وعلى رأسها مرتضى منصور رئيس النادى، الذى أكد للاعبين إنه سيحقق كل مطالبهم حال مواصلة الأداء الجيد والنتائج الإيجابية فى المرحلة القادمة.

ويتقاضى حازم إمام وفقًا لعقده الحالى، 3 مليون جنيه سنويا، وهو ما ينتظر زيادته خلال جلسة تجديد التعاقد حيث رفض اللاعب وضع شروط أمام ناديه وطلب فقط عقد جلسة معه ستشهد حديثه عن رغبته فى التساوى مع الوافدين الجدد هذا الموسم إلى الفريق من اللاعبين المحليين ويفضل حازم إمام، الاستمرار داخل القلعة البيضاء، خاصة إنه أصبح له دور أساسى بالفريق لذا سيحرص على طلب زيادة عقده دون وضع عراقيل أمام ناديه بشأن تجديد التعاقد، خاصة إن مرتضى منصور فى جلسته مع اللاعبين الأخيرة شدد إنه سيقوم بتنفيذ كل متطلباتهم بشرط التركيز فقط فى المستطيل الأخضر وجاء ارتباط الفريق الأبيض بمواجهات فى البطولات المختلفة ليحول دون عقد جلسة بين مسؤولى الزمالك مع اللاعب والتى من المنتظر عقدها خلال الفترة الجارية قبل فترة الانتقالات الشتوية القادمة خلال شهر يناير المقبل.