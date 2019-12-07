شكرا لقرائتكم اتحاد جدة يضرب الصفا برباعية ويبلغ ثمن النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل فريق اتحاد جدة إلى دور الستة عشر ببطولة كأس ملك السعودية، بعدما قلب تأخره بهدف أمام الصفا إلى فوز 4 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في دور الـ32 من البطولة.

وتقدم الصفا بهدف سجله أحمد الفريد في الدقيقة 20 وتعادل أليكساندر بريوفيتش في الدقيقة 32، لينتهي الشوط بالتعادل 1-1، وفي الشوط الثاني، سجل مانويل دا كوستا الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 64، قبل أن يسجل روماريو ريكاردو دا سيلفا هدفين في الدقيقتين 68 و70.

وبهذا الفوز تأهل الاتحاد لدور الستة عشر ليضرب موعدا مع الفتح، الذي بلغ هذا الدور عقب فوزه على نجران بثلاثة أهداف مقابل هدف.