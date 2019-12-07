شكرا لقرائتكم أتالانتا ينتزع فوزاً صعباً من ضيفه فيرونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع فريق أتالانتا فوزا صعبا من ضيفه فيرونا 3 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل أهداف أتالانتا روسلان مالينوفسكي في الدقيقة 44 ولويس مورييل في الدقيقة 64 من ركلة جزاء وبيرات ديمسيتي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدفي فيرونا صامويل دي كارميني في الدقيقتين 24 و57 وشهدت المباراة طرد بافل داوديوفيكس لاعب فيرونا في الدقيقة 86.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس، وتجمد رصيد فيرونا عند 18 نقطة في المركز الثامن.