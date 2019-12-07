شكرا لقرائتكم ريال مدريد يهزم إسبانيول بهدفي فاران وبنزيمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم من غريمه برشلونة، بعدما تغلب على ضيفه إسبانيول 2 - صفر يوم السبت ضمن منافسات المرحلة السادسة عشرة من المسابقة.

وافتتح الفرنسي رافاييل فاران التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 37 ثم أضاف مواطنه كريم بنزيمة الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 79.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 34 نقطة لينتزع المركز الأول بفارق ثلاث نقاط أمام برشلونة، الذي يلتقي ريال مايوركا في وقت لاحق ، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند تسع نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.