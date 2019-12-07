ثنائية بن سبعيني تغرق بايرن أكثر ولايبزيغ مستمر في انتصاراته









اسماء السيد - وجه بوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر ضربة معنوية كبيرة لضيفه بايرن ميونيخ حامل اللقب عندما أسقطه في اللحظات القاتلة 2-1 بثنائية الظهير الجزائري رامي بن سبعيني، السبت في المرحلة 14 من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

ومني بايرن بخسارته الثانية تواليا بعد سقوطه أمام باير ليفركوزن 1-2، فتراجع من المركز الرابع الى السادس، فيما بقي مونشنغلادباخ متصدرا بفارق نقطة عن لايبزيغ الفائز على ضيفه هوفنهايم 3-1.

وابتعد مونشنغلادباخ، متصدر الدوري منذ المرحلة السابعة، بفارق سبع نقاط عن بايرن الذي سيطر على الـ"بوندسليغا" في المواسم السبعة الماضية.

ويخوض مونشنغلادباخ افضل مواسمه منذ احرازه اللقب في 1977، وواجه بايرن متصدرا للمرة الاولى منذ 1997. ويُعدّ مونشنغلادباخ اصعب الفرق لبايرن في الدوري، فحصد منه 17 نقطة في 11 مباراة منذ 2014.

واجرى مدرب بايرن الموقت هانزي فليك الذي حل بدلا من الكرواتي المقال من منصبه نيكو كوفاتش، اربعة تغييرات على التشكيلة التي خسرت امام ليفركوزن. وكان فليك حقق اربعة انتصارات متتالية بعد تعيينه دون ان تهتز شباكه، لكنه خسر مباراتين لتتراجع آمال البافاري في الدفاع عن لقبه.

وفي ظل استمرار غياب المدافعين نيكلاس زوليه والفرنسي لوكاس هرنانديز، دفع بالمدافع جيروم بواتنغ والاسباني تياغو الكانتارا على حساب الاسباني خافي مارتينيز والفرنسي بنجامان بافار، فيما شارك لاعبا الوسط الفرنسيان كورنتان توليسو وكينغسلي كومان بدلا من سيرج غنابري والكرواتي ايفان بيريشيتش.

وسيطر بايرن على الشوط الاول دون ان يحصل على فرص صريحة، فيما كانت تسديدة ظهيره الدولي جوشوا كيميش بحاجة لميليمترات قليلة لتتجاوز خط المرمى (28).

وخسر بايرن في الشوط الاول لاعب وسطه توليسو لاصابة عضلية بفخذه، فحل بدلا منه بيريشيتش (20).

وبكر بايرن في التسجيل مطلع الشوط الثاني عبر بيريشيتش الذي هيأ الكرة لنفسه واطلقها بيسراه صاروخية على باب المنطقة، لم يكن رد فعل الحارس السويسري يان سومر سريعا لانقاذها (49).

وأعاد المضيف المباراة الى نقطة البداية عندما عادل برأسية محكمة لبن سبعيني (24 عاما) القادم من رين الفرنسي اذ ارتقى عاليا وزرع الكرة اثر ضربة ركنية (60).

وتراجع بايرن بدنيا وكاد المضيف يسجل الثاني بتسديدة لارس شتيندل مرت قريبة من القائم الايمن للحارس الدولي مانويل نوير (80).

وحصل مونشنغلادباخ على ركلة جزاء بعد تهور مارتينيز وعرقلة الفرنسي ماركوس تورام، فنال الاسباني انذاره الثاني وطرد من المباراة (90). تولى بن سبعيني تسديد الركلة فأحسن نوير تقديرها لكن يسارية الجزائري كانت قوية وهزت شباكه الجانبي (90+2)، لتشتعل مدرجات ملعب "بوروسيا بارك" التي غصت بـ54 ألف متفرج.

- فوز خامس تواليا للايبزيغ -

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وبثنائية لمهاجمه الدولي تيمو فيرنر تخطى لايبزيغ ضيفه هوفنهايم 3-1، محققا فوزه الخامس تواليا ومبتعدا بفارق اربع نقاط عن بوروسيا دورتموند.

وافتتح فريق المدرب الشاب يوليان ناغلسمان التسجيل بهجمة مرتدة تقليدية، فتبادل فيرنر الكرة مع التشيكي باتريك شيك قبل ان يودعها الشباك (11).

وكان لايبزيغ الافضل في أول نصف ساعة، لكن هوفنهايم قاتل في آخر ربع ساعة وكان قريبا من المعادلة.

في الثاني، حصل فيرنر على ركلة جزاء ترجمها بنفسه مصعبا الامور على الضيوف (52).

وللمرة الاولى يسجل فيرنر في خمس مباريات متتالية في الدوري، رافعا رصيده الى 15 هدفا في المركز الثاني في ترتيب الهدافين، بفارق هدف البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن الصائم عن التسجيل في آخر 3 مباريات بعد ادراكه الشباك في اول 11 مرحلة.

وحسم النمسوي مارسيل سابيتسر النتيجة من مرتدة أيضا شارك فيها البديلان الفرنسي كريستوفر نكونكو والدنماركي يوسف بولسن (83)، قبل ان يسجل البوسني ارمين بيتشكاتشيتش هدفا شرفيا لهوفنهايم (89).

وأمام جماهيره الغفيرة على ملعب "سيغنال ايدونا بارك" (81 ألف متفرج)، حقق بوروسيا دورتموند فوزه الثاني تواليا بنتيجة ساحقة على ضيفه فورتونا دوسلدورف المهدد بالهبوط 5-صفر.

وارتقى دورتموند الى المركز الثالث بفارق نقطة عن شالكه الذي يحل على ليفركوزن في وقت لاحق.

وأنهى فريق المدرب السويسري لوسيان فافر الشوط الاول متقدما عبر قائده ونجمه ماركو رويس، بتسديدة يسارية منفردا اثر تمريرة من يوليان براندت (42).

ومن هجمة مرتدة وتمريرة للانكليزي اليافع جايدون سانشو، ضاعف البلجيكي تورغان هازار الارقام منفردا في الشوط الثاني (58).

وقتل سانشو المباراة بعد خمس دقائق بهدف ثالث بعد تمريرتين "خذ وهات" مع رويس، ليسجل للمرة الاولى في مسيرته في اربع مباريات متتالية.

ولم يكتف كل من رويس وسانشو بهدف واحد، فحقق الاول ثنائيته مستفيدا من كرة هازار (70) على غرار سانشو الذي ترجم تمريرة الدولي المغربي الشاب أشرف حكيمي (74).

واستفاد فرايبورغ من خسارة بايرن واصبح خامسا بفوزه على ضيفه فولفسبورغ بهدف الفرنسي جوناثان شميد (85).