لأول مرة تاريخ الكرة المصرية .. محكمتان فى مباراة واحدة بكأس مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لأول مرة فى الملاعب المصرية مباراة الاتحاد السكندري مع النصر في دور ال32 لبطولة كأس مصر مشاركة محكمتان في طاقم تحكيم واحد وهما منى عطا الله مساعدا للحكم وشاهندة المغربي حكما رابعا. وحقق الاتحاد السكندرى الفوز على النصر بهدف نظيف أحرزه عبد الرزاق سيسيه .

Advertisements وضم طاقم التحكيم كلا من صبرى إبراهيم حكم ساحة ويوسف البساطي مساعد اول ومنى عطا الله مساعد ثاني وشاهندة المغربى حكم رابع . وتاتى مشاركة منى عطا الله وشاهندة المغربى ضمن خطة لجنة الحكام الرئيسية برئاسة جمال الغندور تفعيل الدور النسائى فى التحكيم ، حيث تم الدفع باكثر من محكمة فى مباريات كاس مصر وهم يارا عاطف وقبلها ونورا سعيد . المحكمات يظهرن بقوة فى الكأس المحكمات يظهرن بقوة فى الكأس

شاهندة المغربى طاقم التحكيم طاقم التحكيم تواجد نسائى قوى تواجد نسائى قوى

منى عطا الله الحكم المساعد منى عطا الله الحكم المساعد

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