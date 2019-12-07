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لأول مرة تاريخ الكرة المصرية .. محكمتان فى مباراة واحدة بكأس مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

لأول مرة فى الملاعب المصرية مباراة الاتحاد السكندري مع النصر في دور ال32 لبطولة كأس مصر مشاركة محكمتان في طاقم تحكيم واحد وهما منى عطا الله مساعدا للحكم وشاهندة المغربي حكما رابعا.

وحقق الاتحاد السكندرى الفوز على النصر بهدف نظيف أحرزه عبد الرزاق سيسيه .

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وضم طاقم التحكيم  كلا من صبرى إبراهيم حكم ساحة ويوسف البساطي مساعد اول ومنى عطا الله مساعد ثاني وشاهندة المغربى حكم رابع .

وتاتى مشاركة منى عطا الله وشاهندة المغربى ضمن خطة لجنة الحكام الرئيسية برئاسة جمال الغندور تفعيل الدور النسائى فى التحكيم ، حيث تم الدفع باكثر من محكمة فى مباريات كاس مصر وهم يارا عاطف وقبلها ونورا سعيد .

 

78307309_1425613704261732_4691546760588296192_oالمحكمات يظهرن بقوة فى الكأس 
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شاهندة المغربى 

 

78702454_1425613490928420_8117278144064389120_oطاقم التحكيم 
78730677_1425613647595071_2422081982637801472_oتواجد نسائى قوى 
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 منى عطا الله الحكم المساعد

 

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